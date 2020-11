Dangerous: Mel Gibson, Scott Eastwood e Tyrese Gibson insieme per un nuovo action thriller

È Deadline a riportare la notizia che Scott Eastwood (Fast & Furious 8) ha firmato ufficialmente per recitare al fianco di Mel Gibson, Tyrese Gibson, Famke Janssen e Kevin Durand in Dangerous, nuovo e adrenalinico thriller d'azione che sarà diretto per il grande schermo da David Hackl (Saw V).

A Eastwood è stato affidato un ruolo particolare, quello di un sociopatico riformato che, dopo la morte di suo fratello, decide di raggiungere un'isola remota che viene presto presa d'assalto da un gruppo mortale di mercenari. Costretto alla sopravvivenza, il protagonista scopre molto presto il ruolo di questa banda nella morte del fratello, dando inizio a un'inesorabile ricerca di una agognata vendetta.



A occuparsi delle vendite mondiali del progetto ci sarà la International Film Trust, con le riprese del film che sono già in programma entro la fine di novembre in Canada. Alla produzione troveremo invece la Minds Eye Entertainment di Kevin e Ben DeWalt insieme alla Falconer Pictures di Doug Falconer. Non ci sono indizi sui ruoli di Gibson e del resto del cast, anche se probabilmente il primo interpreterà il ruolo del capo dei mercenari.



