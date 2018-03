Danai Gurira parla dei cambiamenti per Okoye in Avengers: Infinity War

Nell'ultimo mese i fan della Marvel si sono innamorati di Okoye, personaggio interpretato da, in seguito alla sua apparizione in. Ma sembra che il pubblico possa aspettarsi di vedere in futuro un lato completamente diverso del personaggio, quando tornerà in, secondo quanto riferito dalla stessa Gurira.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, a Danai Gurira è stato chiesto come il leader di Dora Milaje risponderà alle minacce di Thanos (Josh Brolin):"Il cambiamento è spaventoso, ma penso che la linea del cambiamento passi dal diventare cittadino di Wakanda a diventare un cittadino del mondo".

Considerando il fatto che lei e il resto di Wakanda si sono appena abituati ad accogliere stranieri, è chiaro che a questo cambiamento Okoye dovrà adattarsi. E onestamente, l'idea di collaborare con alieni e parlare con procioni sarà probabilmente una sorpresa per molti membri del cast di Infinity War.

Il ruolo di Wakanda negli eventi di Infinity War, specialmente dopo quello che abbiamo potuto vedere nei trailer iniziali, è ancora un mistero per i fan.

Wakanda dovrebbe essere il luogo per proteggere Visione:"Cap prende la decisione di portare Visione a Wakanda - spiega Anthony Russo - La Terra sta lottando e resistendo per tenere la pietra di Thanos. Quello è il posto migliore".

Il cast di Avengers: Infinity War comprende Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman e Josh Brolin.