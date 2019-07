Danai Gurira conferma il ritorno nel ruolo di Okoye in Black Panther 2

Danai Gurira ha confermato le indiscrezioni che parlavano di un suo ritorno nel ruolo di Okoye, leader delle Dora Milaje, nel sequel di Black Panther, diretto da Ryan Coogler. L'attrice farà parte del cast di Black Panther 2, che vedrà ancora Coogler alla regia, dopo l'ottimo riscontro del pubblico nei confronti del primo capitolo.

Gurira non ha confermato direttamente la sua presenza ma l'ha praticamente ammesso attraverso le parole del regista:"Davvero, non ho informazioni su questa cosa, questa è la bellezza della nostra conversazione in questo momento" ha spiegato l'attrice intervistata da MTV durante il recente Comic-Con, dove presentava l'ultima stagione di The Walking Dead "Il signor Coogler ha detto 'Dì loro che stiamo lavorando duramente e che ci sei dentro. Questo è tutto ciò che ho per te".



Alla domanda sul possibile ritorno del co-protagonista, Michael B. Jordan, Danai Gurira è stata ermetica:"Adoriamo tutti Michael, non possiamo averne abbastanza di Michael B. Lo sappiamo tutti" ha scherzato Gurira.

Quando Entertainment Tonight ha chiesto alla co-star Angela Bassett la possibilità che a gennaio tutti possano riunirsi per il sequel, l'attrice ha risposto:"Lo presumo".

Una conferma ancor più netta quella del marito, Courtney B. Vance:"Puoi dirlo. Tutti saranno li. Si, anche Michael B., si".

Kevin Feige le aveva definite soltanto speculazioni, quelle legate al ritorno di Killmonger, affermando che tutto era ancora in via di definizione. Feige ha ironizzato inoltre sulla voglia di Samuel L. Jackson di vedere Fury a Wakanda.