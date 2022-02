Danai Gurira di Black Panther interpreterà il protagonista del Riccardo III a teatro

Secondo quanto riportato da Deadline, Danai Gurira, celebre per le sue interpretazioni nella serie The Walking Dead e nel successo mondiale dei Marvel Studios, Black Panther, interpreterà il ruolo principale in una prossima rappresentazione teatrale del Riccardo III, l'ultima delle quattro opere teatrali di William Shakespeare sulla storia inglese.

L'attrice impersonerà Re Riccardo III al Free Shakespeare in the Park di New York e si tratta di un casting sicuramente curioso e dal fascino innegabile. Di seguito vi riportiamo il comunicato della società sulla nuova rappresentazione teatrale dell'opera:

"Il nominato ai Tony Award Robert O'Hara (Slave Play, The Public's Barbecue) porterà il suo talento e il suo genio nello storytelling al The Delacorte con una nuova e coraggiosa produzione del Riccardo III. Uno dei villain più indimenticabili di Shakespeare, Riccardo è determinato a diventare Re. In seguito alla perdita di potere e del trono, egli manipola, rapisce e uccide chiunque si interponga tra lui e il trono utilizzando le sue brillanti parole e il suo fascino oscuro per nascondere il suo tentativo di smantellamento del governo e della giustizia. Questo capolavoro che si destreggia abilmente tra il genio politico e la voglia violenta di potere aprirà la 60esima stagione del Free Shakespeare in the Park di New York con un dramma elettrizzante e rivelatore".

Danai Gurira tornerà in Black Panther: Wakanda Forever, il sequel del film campione di incassi dei Marvel Studios. Le riprese di Black Panther 2 dovrebbero riprendere a breve, ma intanto l'ex-CEO Disney Bob Iger ha detto che il primo Black Panther non sarebbe mai stato realizzato se la Disney avesse dato retta ai numeri:

"Se avessi fatto affidamento solo sui numeri per determinare se una particolare storia afrofuturistica con un cast completamente nero sarebbe diventata un film di supereroi, i numeri probabilmente avrebbero detto: 'Non farlo'. E così Black Panther non sarebbe mai stato realizzato".