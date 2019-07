Dana Lee sarà il nonno di Harley Quinn nel nuovo film DC Birds of Prey

Durante un'intervista per promuovere l'uscita del nuovo film Warner Bros. Birds of Prey, per l'etichetta Worlds of DC, l'attore Dana Lee ha svelato che il suo personaggio sarà il nonno di Harley Quinn.

Non un nonno biologico, chiaramente, ma il legame che unirà i due personaggi sarà incredibilmente forte. Nelle parole dell'attore di Curb Your Enthusiasm:

"Interpreto un personaggio di nome Doc", ha spiegato Lee durante un'intervista con Your Entertainment Corner. "Doc è il proprietario di questo piccolo ristorante, e sta sempre lì perché abita al piano di sopra. Ogni volta che Harley Quinn si mette nei guai con il Joker, lei va a stare da lui. Il legame che li unisce è simile a quello di un nonno con sua nipote. C'è proprio una battuta che lei fa nel film, lo chiama 'il nonno taiwanese che non ha mai avuto'".

Anche se non è chiaro quanto sarà rilevante il ruolo di Doc nello svolgimento del film, sembra che il personaggio avrà comunque una parte importante nello sviluppo della protagonista interpretata da Margot Robbie, che come sappiamo si emanciperà dal Joker (probabilmente nel primo atto del film).

Per altre informazioni, vi segnaliamo che nei giorni scorsi la Warner Bros. dovrebbe aver tenuto alcuni test screening per Birds of Prey, al termine del quale il film di Cathy Yan è stato acclamato dai pochi fortunati presenti all'evento. Stando a recenti rumor, inoltre, è possibile che la major starebbero sviluppando una trilogia di Harley Quinn.