Dan Trachtenberg, regista di 10 Cloverfield Lane, dirigerà Skulls per la Disney/Fox

Dan Trachtenberg ha trovato un nuovo progetto dopo aver abbandonato la regia di Uncharted: dirigerà il film originale Skulls per la 20th Century Fox ora di proprietà della Disney, secondo quanto riportato da Discussing Film.

Il film, di cui non è stata ancora rivelata la data di uscita, seguirà le vicende di una donna Comanche che affronta le norme e tradizioni di genere per diventare una guerriera, una trama che per restare nella Casa di Topolino ricorda quella di Mulan.

Trachtenberg è celebre per aver diretto 10 Cloverfield Lane, thriller con Mary Elizabeth Winstead e John Goodman ambientato nell'universo di Cloverfield sviluppato da J.J. Abrams; inoltre ha girato il pilota di The Boys per Amazon Prime Video e l'episodio 3x02 di Black Mirror.

Skulls sarà prodotto da John Davis tramite il banner Davis Entertainment. Il produttore nella sua carriera ha partecipato allo sviluppo di film quali Chronicle, Joy, Ferdinenda, Shaft, The Predator e il più recente Dolemite Is My Name targato Netflix. Di recente ha collaborato con Dwayne Johnson per Jungle Cruise.

Tra i film più attesi sul fronte Disney/Fox, lo ricordiamo, rientrano anche i sequel di Avatar che James Cameron sta girando proprio in questi mesi, e il cui primo capitolo arriverà nelle sale a dicembre 2021.