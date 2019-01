Dan Trachtenberg alla regia di Uncharted, Tom Holland è coinvolto

La Sony Pictures ha intenzione di procedere spedita con il proprio adattamento cinematografico del videogame cult Uncharted e, oggi, Variety conferma che lo studio ha ingaggiato un nuovo regista per dirigere il film.

Sarà Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) a dirigere la pellicola, afferma l'autorevole Variety; il filmaker di The Boys e Black Mirror sostituisce in corsa Shawn Levy che aveva abbandonato il progetto lo scorso 20 dicembre. Levy ha sviluppato per un bel po' la pellicola insieme alla Sony Pictures ma quando un progetto a lungo corteggiato dal filmaker, Free Guy, ha ottenuto il via libera, ha costretto il regista a prendere la drastica decisione di lasciare la regia di Uncharted.

Il film sarà un vero e proprio prequel della saga di videogames che prenderà ispirazione da Uncharted 3: L'inganno di Drake e seguirà un giovane Nathan Drake ed il suo primo incontro con il mentore, Victor Sullivan; il gioco getta le basi per le avventure che il giocatore aveva già visto nel primo episodio della saga. Tom Holland, lo Spider-Man della Marvel, è coinvolto nel progetto e interpreterà il giovane Drake nella pellicola.

Questa nuova versione della pellicola sarà firmata in fase di sceneggiatura da un nuovo sceneggiatore ancora non annunciato. Le stesure precedenti del copione erano state firmate da Mark Boal, David O. Russell, Thomas Dean Donnelly & Joshua Oppenheimer, David Guggenheim, Joe Carnahan, Jonathan Rosenberg & Mark Walker.