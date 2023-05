Dan Stevens reciterà accanto a Melissa Barrera nel nuovo film dai registi di Scream

Anche Dan Stevens si unirà a Melissa Barrera nel cast del nuovo film dai registi di Scream VI il cui titolo è ancora ignoto. La pellicola di Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, avrà tra gli attori anche Matilda Alisha Weir secondo i rumor di Deadline.

Il produttore di Radio Silence Chad Villella è legato al progetto, mentre la sceneggiatura dovrebbe essere scritta da Stephen Shields, già sceneggiatore di The Hole in the Ground. Tra i produttori spuntano anche William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt di Project X Entertainment.

Ma di cosa parlerà il nuovo film dal team di Scream? Alcune discrezioni suggeriscono che la pellicola si intitolerà "Dracula's Daughter" e racconterà di un gruppo di rapitori seriali che ottengono più di quanto si aspettassero quando rapiscono inavvertitamente la figlia del vampiro più famoso di sempre. Il nuovo film horror Universal potrebbe mantenere la linea più comica, come già sviluppato in Renfield che sarà il sequel diretto di Dracula del 1931. L'universo a tinte fosche di Universal potrebbe espandersi proprio dal vampiro di Nicholas Cage, e il nuovo film dai registi di Scream potrebbe proprio rientrare nel tentativo di rinnovo franchise di Classic Monsters.



Al momento non abbiamo altre news sullo sviluppo del nuovo film horror con la star di Scream!