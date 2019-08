Dan Stevens raggiunge Will Ferrell in Eurovision, nuova commedia targata Netflix

Come riporta l'affidabile e puntualissimo Deadline, l'apprezzato Dan Stevens (Legion, La Bella e la Bestia) si è ufficialmente unito al cast dell'annunciato Eurovision, nuova commedia targata Netflix dedicata al famoso contest musicale che vede Will Ferrell nei panni del protagonista principale.

Come suggerisce il nome, il film sarà una parodia dell'Eurovision Song Contest, la più lunga e conosciuta competizione internazionale tra musicisti. Le riprese del progetto stanno attualmente continuando nel Regno Unito e in Irlanda. Come riporta sempre il sito, Stevens vestirà i panni di un concorrente Russo che sfiderà gli altri personaggi interpretati invece da Ferrell e Rachel McAdams, coppia di cantautori islandesi che tenteranno di raggiungere la fama internazionale.



Nel film troveremo anche Pierce Brosnan, che stando ai dettagli vestirà i panni del padre del personaggio di Ferrell, descritto come "l'uomo più bello dell'Islanda". Ferrell è anche co-autore della commedia insieme ad Andrew Steele, mentre alla regia troveremo David Dobkin (Due single a nozze). Tra i produttori esecutivi figura invece l'importante nome di Adam Mckay (La Grande Scommessa, Vice, Anchorman).



Eurovision non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe sbarcare sul servizio streaming il prossimo anno. Curiosi di vedere questa divertente ed elettrizzante commedia su Netflix? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.