Dan Stevens racconta il suo nuovo film: 'Blithe Spirit, commedia e paranormale'

Debutterà il 15 gennaio su Sky Cinema nel Regno Unito Blithe Spirit, il nuovo lavoro di Dan Stevens. Si tratta di un nuovo adattamento della celebre commedia di Noël Coward, in cui l'attore di Downton Abbey interpreta Charles Condomine, un autore alle prese con il blocco dello scrittore mentre tenta di adattare uno dei suoi romanzi in un film.

In cerca di ispirazione, Charles invita a casa sua l'eccentrica medium Madame Acarti (Judi Dench) per eseguire una seduta spiritica. Quest'ultima rievoca il fantasma della prima moglie di Charles, nonché sua musa ispiratrice, dando vita a un surreale triangolo amoroso, dal momento che lo scrittore si è risposato.

Dan Stevens, che presterà la voce a due personaggi nella commedia animata The Prince, ha raccontato a Digital Spy le sue impressioni su Blithe Spirit. "Penso che il fatto che se ne parli ancora sia qualcosa che valga la pena esplorare. Era dagli anni '40 che non veniva trasposta in film. Penso solo che sia un copione molto divertente, e abbiamo provato a rendere divertente anche l'adattamento."

Un aspetto piccante della commedia è una scena che richiama allusivamente al sesso (che non viene mostrato) tra Charles e la defunta Elvira. Su questo aspetto, secondo Dan Stevens "Le regole del paranormale devono ancora essere definite, credo. Penso che più sono innamorati, più lei diventa corporea."

Per altri approfondimenti su Dan Stevens, rimandiamo al suo ricordo del set di La Bella e la Bestia.