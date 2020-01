Dan Lin conferma: Arma Letale 5 si farà e ci saranno Mel Gibson e Danny Glover

'Sono troppo vecchio per queste st*****e' ripeteva il Roger Murtaugh di Danny Glover nei film della saga di Arma Letale: non la pensano così però i produttori del film, che sembrano sempre intenzionati a richiamare alle armi il cast storico.

Certo, a raccontarlo sembra quasi una barzelletta: di Arma Letale 5 si parla ormai praticamente da un decennio, prima ancora che quest'ondata di nostalgia travolgesse il mondo del cinema e desse il via a questa inarrestabile sfilza di remake, reboot, sequel e così via.

Nonostante tante volte sia sembrato che si cominciasse a fare sul serio però la cosa non è mai andata in porto, al punto da far credere che il progetto non avesse ormai alcuna speranza di vedere la luce. Ipotesi che viene invece smentita dalle parole del produttore Dan Lin, che ha dichiarato: "Stiamo provando a fare un ultimo film di Arma Letale. E Dick Donner tornerà alla regia. Tutto il cast originale tornerà. Ed è fantastico. La storia è una cosa molto personale per lui [Donner]. Mel e Danny sono pronti, quindi si tratta soltanto dello script".

Insomma, le cose sembrano mettersi per il meglio: visti i trascorsi però, in attesa di nuovi aggiornamenti, il consiglio è di andarci cauti con l'entusiasmo. Non dire gatto…