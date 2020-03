Dan Fogler aggiorna su Animali Fantastici 3 : 'Vi aspetta una battaglia epica'

Con le riprese di Animali Fantastici 3 rimandate a data da definirsi, Dan Fogler ha trovato il tempo per rilasciare un'intervista a SyFy Wire e anticipare nuovi dettagli sul nuovo capitolo della saga prequel di Harry Potter.

"Avendo letto lo script, posso dire che lo sviluppo dei personaggi è davvero adorabile e molto vicino alle sensazioni del primo film, che per me è fantastico" ha spiegato l'interprete di Kowalski prima di anticipare alcuni dettagli sulla trama. "Ci avviciniamo a questa immensa guerra con lo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, perciò potete solo immaginare le epiche scene di battaglia che vi aspettano."

Per quanto riguarda il blocco delle riprese, il cui inizio era previsto per lo scorso 16 marzo, Fogler ha commentato: "Siamo semplicemente in attesa. Quando ripartirà tutto, quando il meccanismo tornerà a muoversi e tutti quanti torneranno al lavoro, allora spero che torneremo a lavorare anche noi. Speriamo il più presto possibile."



Insieme a Fogler, nel cast di Animali Fantastici 3 (il titolo ufficiale non è ancora stato annunciato) ritroveremo anche Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Alison Sudol e Katherine Waterston, per un'uscita prevista nelle sale il 12 novembre 2021.



Lo scorso novembre, Warner Bros. ha confermato di essere ancora intenzionata a realizzare cinque film di Animali Fantastici.