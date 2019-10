Dan DeBlois di Dragon Trainer dirigerà anche l'adattamento de L'Isola del Tesoro

Dopo essersi assicurato la regia di Micronauti per Paramount, il regista Dan DeBlois ha firmato anche con la Universal per dirigere l'adattamento live-action de L'Isola del Tesoro.

Il progetto si baserà chiaramente sul celeberrimo e omonimo romanzo di Robert Louis Stevenson pubblicato originariamente nel 1883: la storia segue un ragazzo britannico di nome Jim Hawkins, che scopre una mappa del tesoro che indica il bottino di una misteriosa ciurma di pirati. Per riuscire a trovarla si arruolerà a bordo di una nave, il cui equipaggio però commetterà ammutinamento non appena giunge sull'Isola del Tesoro.

Il romanzo è stato adattato numerose volte al cinema, a partire dalla versione del 1934 con Wallace Beery e Jackie Cooper. Si tratta del secondo importante annuncio in due settimane consecutive per DeBlois, che come detto in apertura dirigerà anche Micronauts per Paramount e Hasbro, film che dovrebbe dare il via ad un nuovo franchise col quale la major spera di replicare il successo di Transformers.

In precedenza, DeBlois ha diretto tutti e tre i film della saga d'animazione Dragon Trainer, che complessivamente hanno incassato ben $1,64 miliardi al botteghino mondiale. In precedenza, il regista si fece conoscere per la regia del film Disney Lilo & Stitch.

L'Isola del Tesoro sarà scritto da Evan Spiliotopoulos, autore della sceneggiatura del remake live-action de La Bella e la Bestia, che collaborerà con lo stesso DeBlois. Todd Lieberman e David Hoberman della Mandeville Films produrranno insieme a DeBlois.

