Dan Brown, Inferno: 'Molti mi chiedono se il Covid provenga dall'uomo'

Oltre ad una lunga intervista ad Elena Ferrante, Robinson, il settimanale culturale de La Repubblica, oggi contiene anche una chiacchierata con un altro scrittore amato in tutto il mondo. La copertina della rivista è infatti dedicata a Dan Brown, ed è stato pubblicato un breve estratto.

Tra una spiegazione sul perché ha deciso di dedicarsi alla letterature per l'infanzia con il libro La sinfonia degli animali e la nascita del suo amore per Lucio Dalla, l'autore di Inferno ha ricordato i "primi mesi di quest'anno terribile", quando si è ammalato e poi è guarito dal Covid.

"Mi hanno scritto in tanti per sapere se ritenevo che fosse un virus diffuso dall’uomo. Ho risposto a tutti: no, è la natura, succede" ha detto lo scrittore durante l'intervista.

La tematica del virus è trattata nell'ultimo romanzo della serie di Robert Langdon trasposto al cinema, Inferno (2017), e come prevedibile Brown è stato associato la "profezia" di Brown è stata tirata in ballo da molte teorie complottiste (Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di Inferno).

A proposito di Robert Langdon, l'iconico professore ed esperto di simboli interpretato sul grande schermo da Tom Hanks, il network NBC sta lavorando ad una serie prequel incentrata sul personaggio che vedrà come protagonista Ashley Zuckerman. Intitolata Langdon, la serie sarà scritta dai co-creatori di Scream (MTV) Dan Dworkin e Jay Beattie.