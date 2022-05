Dan Aykryod e Donna Dixon, fine della storia: la coppia si lascia dopo 40 anni!

Si dice che a Hollywood gli amori siano passeggeri e la vita coniugale, solitamente, parecchio ballerina: Dan Aykroyd e Donna Dixon sembravano effettivamente l'eccezione alla regola, con quel loro matrimonio durato ben 40 anni e giunto, però, anch'esso alla conclusione proprio in queste ultime ore.

Aykroyd, attualmente al lavoro sul sequel di Non è Stata una Vacanza... È Stata una Guerra, ha infatti annunciato in un comunicato congiunto con l'ormai ex-moglie Donna Dixon di aver deciso di dividere le proprie strade, il tutto, almeno stando alle parole dei due attori, nella maniera più amichevole possibile.

"Dopo 39 anni di vita come coppia, oggi siamo su percorsi separati" si legge nel comunicato di Aykryod e Dixon apparso sulle pagine di People Magazine. I due, comunque, hanno specificato di non voler procedere con le pratiche per il divorzio, preferendo rimanere legalmente sposati: "Rimaniamo legalmente sposati, co-genitori e partner commerciali. Questa è la nostra scelta in totale amicizia" hanno precisato.

Conosciutisi nel 1983 sul set di Doctor Detroit, Dan Aykroyd e Donna Dixon convolarono a nozze quello stesso anno, poco dopo la fine della storia della star di Ghostbusters con Carrie Fisher, sua co-star sul set di The Blues Brothers. Quasi 40 anni, dopo, dunque, la decisione di porre fine a una storia sulla cui solidità nessuno sembrava poter dubitare.