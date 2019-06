Dan Aykroyd e Ivan Reitman sono entusiasti di Ghostbusters 3

C'è grande attesa per il prossimo capitolo di Ghostbusters, al quale toccherà l'ingrato compito di risollevare le sorti del franchise dopo la pessima accoglienza ricevuta dal reboot del 2016. Nel frattempo, però, comincia ad arrivare il benestare di qualcuno che nella caserma degli acchiappafantasmi è di casa da tempo.

Durante la Ghostbusters Fan Fest per il 35esimo anniversario del film hanno infatti preso la parola Dan Aykroyd e Ivan Reitman, rispettivamente protagonista e regista del primo indimenticabile Ghostbusters. I due hanno parlato del film in arrivo in maniera entusiasta: "Dovreste aver sentito che questo film è stato scritto da un regista veramente niente male" ha esordito Reitman facendo riferimento al figlio Jason, regista di Ghostbusters 3.

Il Reitman più giovane è stato poi introdotto da Aykroyd, che l'ha così annunciato al microfono: "La nuova generazione, il nuovo portatore della torcia, lui ci porterà qui! Uno, due, tre, quattro nuovi sequel, Jason Reitman!" Il regista ha poi scherzato sulla battuta che il padre gli fece pronunciare durante una memorabile scena del primo film: "Penso che stasera l'unica cosa appropriata che io possa dire è: 'Sapete, mio padre dice così, che vendete fumo e m***a'".

Reitman senior ha poi voluto sottolineare come il figlio si sia costruito una carriera senza mai chiedere il suo aiuto: "Ha lavorato duro per essere indipendente e costruirsi una splendida carriera da solo. Ci sono rimasto di sasso quando è venuto da me e Gil e ha detto 'So di aver passato gli ultimi dieci anni sostenendo di essere l'ultima persona che dovrebbe dirigere un nuovo Ghostbusters, ma ho quest'idea...' Stavo letteralmente piangendo alla fine, è così emozionante e divertente!"

Dan Aykroyd intanto ha scritto anche un prequel al primo film, che potrebbe diventare un film a sua volta ma anche una serie tv. La partecipazione dell'attore a Ghostbusters 3 è stata confermata, insieme a quella di Sigourney Weaver.