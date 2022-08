Dan Aykroyd: 5 curiosità sull'attore di The Blues Brothers e Ghostbusters

Questa sera Dan Aykroyd che ha da poco compito 70 anni,torna in tv con Blues Brothers - Il Mito Continua ma questo, non è il solo film di successo ad averlo reso celebre, basti pensare infatti al franchise di Ghostbusters o ad un inimitabile classico natalizio come Una poltrona per due. Scopriamo dunque qualche simpatica curiosità sul suo conto.

Prima di entrare a far parte del mondo della recitazione, l'iconico interprete di Elwood Blues voleva farsi prete . All'età di 17 anni infatti, Dan Aykroyd pensava di intraprendere la carriera ecclesiastica.

Oltre a permettergli di sfondare nel mondo del cinema, Jim Belushi gli fece anche incontrare Carrie Fisher, l'indimenticabile Principessa Leia. I due ebbero una breve relazione e addirittura Aykroyd chiese la sua mano sul set di Blues Brothers ma, le cose non andarono come preventivato visto che l'attrice decise di tornare con il suo ex Paul Simon.

Lo stesso Aykryod ha rivelato che nel budget di The Blues Brothers erano anche incluse le spese per l'acquisto di cocaina, sostanza utilizzata da alcuni membri del cast per affrontare le riprese in notturna.

É stato uno dei membri originari del famosissimo Saturday Night Live, al fianco di Larraine Newman, Gilda Radner, John Belushi, Jane Curtain, Garrett Morris e Chevy Chase.

, al fianco di Larraine Newman, Gilda Radner, John Belushi, Jane Curtain, Garrett Morris e Chevy Chase. L'enorme passione per il paranormale di Dan Aykroyd ha permesso la nascita della saga di Ghostbusters. L'attore ha inoltre rivelato che suo nonno aveva messo a punto un apparecchio per comunicare con i fantasmi.