Damsel: nuovo sguardo al fantasy Netflix con la star di Stranger Things Millie Bobby Brown

Dopo i festeggiamenti per lo Stranger Things Day, la piattaforma di streaming on demand Netflix continua la sua Geeked Week all'insegna di Millie Bobby Brown, con un nuovo sguardo al prossimo fantasy Damsel.

Il film, che fa parte del lotto di film Netflix rinviati a causa dello sciopero, racconta la storia di una devota damigella che accetta di sposare un affascinante principe, solo per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito: la protagonista si ritrova così intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, e per sopravvivere dovrà utilizzare tutta l'astuzia e la caparbietà di cui è capace.

Diretto da Juan Carlos Fresnadillo e scritto da Dan Mazeau, Damsel include nel cast - oltre alla star di Stranger Things Millie Bobby Brown - anche la star di Black Panther: Wakanda Forever Angela Bassett e la protagonista di House of Cards Robin Wright, oltre a Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo. La data d'uscita originariamente prevista era quella del 13 ottobre 2023, ma come detto il film è stato posticipato a causa dell'impatto dello sciopero SAG-AFTRA sulla promozione.

Damsel, lo ricordiamo, sarà la quarta collaborazione originale di Millie Bobby Brown con Netflix, dopo Stranger Things, la saga di Enola Holmes e il nuovo film dei fratelli Russo The Electric State.