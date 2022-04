Damsel: Robin Wright, Nick Robinson, Ray Winstone e altri due attori si uniscono al cast

Dopo l'annuncio di Angela Bassett in Damsel, adesso arrivano altre star a rimpolpare il cast del nuovo film Netflix con protagonista Millie Bobby Brown: scopriamoli tutti.

Robin Wright (La Storia Fantastica, House of Cards), Ray Winstone (The Departed, La Leggenda di Beowulf), Nick Robinson (Love, Simon, La Quinta Onda), Shohreh Aghdashloo (L'Assistente di Volo, The Expanse) e Brooke Carter (L'Alienista, Gli Irregolari di Baker Street) sono le nuove aggiunte al cast di Damsel, il film Netflix con Millie Bobby Brown protagonista e produttrice esecutiva.

A riportarlo in esclusiva è Deadline, che già qualche giorno fa ci comunicava l'ingresso nell'ensemble di Angela Bassett, l'interprete scelta per interpretare il ruolo della matrigna di Elodie (Brown).

La pellicola, infatti, sarà un fantasy in cui la principessa viene offerta in sacrificio a un temibile dragone per saldare un antico debito. Elodie dovrà cercare di sopravvivere con le sue forze fino a quando non arriverà qualcuno a salvarla... Se mai accadrà.

Al momento non ci sono noti i ruoli che ricopriranno gli attori che si sono appena aggiunti al cast ma staremo a vedere.

Damsel è scritto da Dan Mazeau (La Furia dei Titani) e diretto da Juan Carlos Fresnadillos (28 Settimane Dopo). Tra i produttori troviamo invece da Chris Castaldi, Sue Baden-Powell, Zack Roth, Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Emily Wolfe. Ancora non sappiamo quando inizieranno i lavori, né quando il film potrebbe arrivare su Netflix.