Damsel, la reazione di Millie Bobby Brown al trailer del nuovo film Netflix

Millie Bobby Brown si sta preparando per l'uscita del suo prossimo atteso film Netflix, Damsel. Da Hawkins e il Sottosopra, l'attrice passerà ad un fantasy in cui dovrà affrontare un drago sputafuoco. Nei giorni scorsi è uscito il trailer del film ed ecco qual è stata la reazione della star di Stranger Things sui social.

Nel video condiviso dal profilo Twitter ufficiale di Netflix, Millie Bobby Brown si è seduta per guardare il nuovo trailer di Damsel, e ha informato i fan su diverse curiosità riguardanti l'opera. Il film è stato girato in Portogallo, anche se alcune delle scene pittoresche che si vedono anche nel trailer potrebbero essere state realizzate con l'ausilio del green screen.



Inoltre, girare la scena in cui guarda verso la vigna l'ha portata ad interrogarsi:"Questo è proprio il mio lavoro?", talmente si è sentita coinvolta nella sequenza.

Nel video, Brown racconta di aver affrontato diverse fobie durante le riprese di Damsel, tra cui la claustrofobia, oltre al fatto di non amare particolarmente essere fissata da persone con maschere inquietanti come accade al suo personaggio.



Millie Bobby Brown ha definito Damsel 'una favola finita male', considerando la premessa inquietante della storia. Nel trailer, Elodie (Brown) viene mostrata felice di sposare un giovane principe (Nick Robinson). Tuttavia, scopre che il fidanzamento è stato un inganno, con l'intenzione di intrappolarla e offrirla in sacrificio ad un drago. Damsel racchiude un cast eccezionale con Ray Winstone, Robin Wright, Brooke Carter e Angela Bassett.

Scoprite nel dettaglio di cosa parla Damsel, il film con Millie Bobby Brown.