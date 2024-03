Damsel, promosso o bocciato? Cosa dice la critica del nuovo fantasy Netflix

Dopo il successo con la serie Stranger Things e nei film di Enola Holmes, Millie Bobby Brown torna da oggi sullo schermo con il nuovo fantasy Netflix, Damsel, diretto da Juan Carlos Fresnadillo. Ma come l'ha accolto la critica? Ecco le prime valutazioni e recensioni sul film disponibile sulla piattaforma streaming.

Damsel racconta la storia di Elodie (Brown), che accetta di sposare un bel principe soltanto per scoprire che il fidanzamento era una trappola perché la sua famiglia vuole ucciderla in un sacrificio rituale. Elodie non muore e decide di combattere, usando la propria intelligenza e l'istinto di sopravvivenza per sfuggire al temibile drago e a coloro che desiderano la sua morte. Scoprite la trama di Damsel nel dettaglio.



Secondo Alex Harrison di ScreenRant, Damsel 'è un'esperienza priva di vita. Gli autori hanno riunito tutte le parti che costituiscono un interessante film d'avventura fantasy: una premessa che sfida i generi, un cast di star, location caratteristiche e un design creativo delle creature. Tuttavia, il tessuto connettivo è sottile come carta. Il film non è privo di idee ma sembra che siano state date per scontate come tutto ciò che era necessario per un film soddisfacente, come se la produzione fosse iniziata spontaneamente non appena c'erano abbastanza punti sulla lavagna'.

Più positivo il riscontro di Variety, nelle parole di Peter Debruge:"Deliziosamente provocatorio a volte, Damsel aderisce a codici che possono sembrare un po' calcolati e meno organici come se fossero creati in risposta ad un'agenza aziendale progressista ma modelli di ruoli come Elodie sono purtroppo rari e se il film cambia il modo in cui le giovani donne pronunciano la parola 'Damsel' in futuro, non più delicatamente ma con grinta, allora ha fatto la differenza". Le recensioni di Damsel in generale sembrano piuttosto divergenti tra loro e il film potrebbe creare diversi dibattiti anche online tra i fan.



Scoprite il trailer di Damsel, film con Millie Bobby Brown in arrivo oggi su Netflix.