Damsel: il nuovo poster Netflix svela la data d'uscita del fantasy con Millie Bobby Brown

A circa un mese dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Damsel, il nuovo fantasy di Netflix con protagonista Millie Bobby Brown ha finalmente ottenuto una data d'uscita ufficiale sulla piattaforma di streaming on demand.

Come potete vedere nel poster ufficiale disponibile in calce all'articolo, realizzato a partire dal dettaglio di un drago sputafuoco riflesso nella pupilla della protagonista, Damsel uscirà in esclusiva su Netflix dal prossimo 8 marzo 2024: il film promette di ribaltare la tradizionale figura della 'damigella in pericolo' raccontando una storia fantasy nella quale, per una volta, il cavaliere senza macchia e dell'armatura scintillante non esiste e la protagonista dovrà salvarsi da sola.

Nello specifico in Damsel la damigella in questione sarà interpretata da Millie Bobby Brown, all'ennesima collaborazione con Netflix: per accontentare la sua famiglia la ragazza accetta di sposare un nobile principe, ma dopo il matrimonio la famiglia reale la rinchiude nelle segrete del proprio castello per darla in pasto ad un drago famelico per ripagare un antico debito.

Damsel è diretto da Juan Carlos Fresnadillo e scritto da Dan Mazeau, e oltre a Millie Bobby Brown include nel cast anche Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett e Robin Wright. Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Chris Castaldi sono i produttori, mentre tra i produttori esecutivi troviamo Brown, Mazeau, Sue Baden-Powel, Zack Roth, Robert Brown e Mark Bomback.

Ricordiamo che, tra i tanti progetti in arrivo come Stranger Things 5 e Enola Holmes 3, l'attrice Millie Bobby Brown tornerà su Netflix anche con The Electric State, il nuovo film dei fratelli Russo.