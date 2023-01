Damsel: Netflix rivela la data di uscita del fantasy con Milly Bobby Brown!

Poche ore fa Netflix ha annunciato la line-up del 2023 con un nuovo video, per rivelare quali saranno i titoli originali che vedremo debuttare sulla piattaforma nel corso dell'intero anno.

Uno di questi è Damsel, film diretto da Juan Carlos Fresnadillo (28 Settimane Dopo) e scritto da Dan Mazeau (La Furia dei Titani) con protagonista la star di Stranger Things Milly Bobby Brown. Nel video è stata finalmente svelata la data di uscita del fantasy, che arriverà il prossimo 13 ottobre.

La sinossi di Damsel recita: "Una principessa accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Gettata in una caverna con un drago sputafuoco, deve fare affidamento sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere".

Continua quindi la collaborazione tra Netflix e Milly Bobby Brown, con l'attrice di Enola Holmes che abbiamo visto essere più agguerrita che mai, anche solo se per qualche secondo, proprio nel video anteprima.

Prodotta da Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Chris Castaldi, il cast della pellicola è completato dalla vincitrice del Golden Globe per Black Panther: Wakanda Forever Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo. I produttori esecutivi sono invece Millie Bobby Brown, Robert Brown, Dan Mazeau, Zack Roth e Sue Baden-Powell.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!