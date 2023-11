Damsel, Millie Bobby Brown non è una damigella in pericolo nel trailer del fantasy Netflix

Nel corso delle battute finali della cosiddetta Netflix Geeked Week, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Damsel, nuovo fantasy originale con protagonista la star di Stranger Things Millie Bobby Brown.

Come potete vedere dal filmato promozionale disponibile all'interno del player dell'articolo, in Damsel l'interprete dell'iconica Undici veste i panni di una giovane principessa di nome Elodie, che sta finalmente per coronare il sogno di portare la pace nel suo regno sposando l'erede del regno avversario: in realtà, però, ben presto scopre che il matrimonio è un imbroglio e che il suo promesso sposo in realtà vuole usarla come sacrificio per placare la furia di un drago spietato così da ripagare un antico debito della sua famiglia. In questa favola high fantasy moderna, però, però, non c'è nessuna damigella in pericolo da salvare, perché spetterà ad Elodie rimboccarsi le maniche e cavarsela da sola.

Diretto da Juan Carlos Fresnadillo e scritto da Dan Mazeau, Damsel include nel cast anche Angela Bassett e Robin Wright, le acclamate star di Black Panther: Wakanda Forever e House of Cards, oltre a Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo. La data d'uscita di Damsel originariamente prevista, quella del 13 ottobre 2023, è stata cancellata a causa dell'impatto dello sciopero SAG-AFTRA sulla promozione, ma neanche questo trailer svela il nuovo appuntamento su Netflix, con la piattaforma che rimanda l'uscita ad un generico 2024.

Rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.