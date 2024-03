Damsel, Millie Bobby Brown criticata per il suo accento 'fake': 'Faccio del mio meglio'

Millie Bobby Brown, star della piattaforma di streaming on demand Netflix che dopo Stranger Things ed Enola Holmes è tornata in questi giorni con il nuovo film fantasy Damsel, ha risposto ai fan che hanno criticato il suo accento 'fake'.

La scorsa settimana, alcuni fan dell'attrice sono rimasti confusi e sconcertati dall'accento di Millie Bobby Brown durante la sua apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon: molti spettatori hanno affermato sui social, durante e dopo la diretta, di essere stati distratti dalla scomparsa del suo accento britannico precedentemente prominente. La star ventenne si è trasferita in Florida quando aveva otto anni, ma nelle interviste precedenti sembrava aver mantenuto l'accento della sua infanzia a Bournemouth. Ora, parlando con l’intervistatore di TikTok Max Balegde, l'attrice ha offerto il suo punto di vista sulla faccenda.

"Sono un'attrice", ha detto la star di Stranger Things ed Enola Holmes. “Sono cresciuta sotto gli occhi del pubblico. Sono cresciuta in America. Vengo sul set e faccio l'attrice e mi adatto, quindi voglio imitare le altre persone! Non posso farci niente: quando sono vicino al mio fidanzato, o quando sono con persone come Jimmy Fallon che hanno un accento molto americano, voglio replicarlo! E ora sono in Inghilterra, voglio replicare quell’accento! Non lo faccio intenzionalmente e mi dispiace se offende qualcuno, ok? Ma ascolta, sto facendo del mio meglio! Sto facendo del mio meglio."

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Damsel.