Damsel, il film Netflix con Millie Bobby Brown è basato sul libro fantasy?

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown è protagonista del nuovo fantasy Damsel per Netflix, e i fan si chiedono se il film sia l'adattamento di un libro omonimo precedentemente pubblicato. Il progetto è stato annunciato ormai quattro anni fa e il prossimo 8 marzo sarà distribuito sulla celebre piattaforma streaming.

Nel novembre 2020, Millie Bobby Brown è stata confermata come protagonista insieme ad Angela Bassett in Damsel e successivamente, sull'Hollywood Reporter nel 2022 è stata annunciato che Netflix avrebbe collaborato con Random House Worlds e l'autrice Evelyn Skye per creare dei prodotti letterari basati sulla sceneggiatura originale. Nonostante il libro sia stato pubblicato prima del film, il romanzo non è stato creato prima del lungometraggio.



Il libro si basava sulla stessa sceneggiatura originale utilizzata dalla produzione del film. Nell'ottobre 2022, Evelyn Skye spiegò quanta libertà le è stata data per scrivere la sua versione della storia di Damsel:"Il modo più semplice per pensarci è il seguente: Dan Mazeau ha scritto la sceneggiatura originale. Sono stata in grado di leggere una bozza anticipata e mi è stata data carta bianca per scrivere la mia versione della storia, che alla fine è diventata il romanzo. Sia il romanzo che il film possono derivare dalla stessa origine ma sono anche ognuno la propria opera d'arte unica. È stata una partnership unica e collaborativa, ho avuto modo di leggere le bozze della sceneggiatura, e i cineasti hanno potuto leggere bozze del mio manoscritto. Abbiamo potuto prendere spunto dalle idee dell'altro, inserendo dettagli tratti dal romanzo del film e viceversa, preservando allo stesso tempo le nostre rispettive versioni della storia nei nostri rispettivi mezzi".



Non perdetevi il trailer di Damsel, il nuovo film con protagonista Millie Bobby Brown.