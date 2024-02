Damsel: draghi e damigelle nel trailer del film Netflix con Millie Bobby Brown

Sono anni, ormai, che Millie Bobby Brown non è più circoscrivibile alla sola Undici di Stranger Things: la giovanissima attrice è ormai pronta a godersi l'aria che si respira al di fuori della serie che l'ha lanciata, magari contando sempre sull'aiuto di Netflix come nel caso di Enola Holmes e di questo Damsel.

Il film nel quale Millie Bobby Brown è stata straordinaria stando alle parole del suo regista segna la quinta partecipazione dell'attrice a un lungometraggio (non si può parlare di grande schermo, vista la distribuzione limitata alla sola Netflix) e si è presentato a noi proprio oggi grazie a un trailer che non mancherà di incuriosire gli amanti del fantasy.

Efficace nel riassumere l'intera trama del film, il trailer di Damsel ci mostra Millie Bobby Brown nei panni di una principessa che, dopo aver accettato di sposare un principe, si trova coinvolta in una storia da incubo: Elodie (questo il nome della ragazza) viene infatti gettata in un dirupo come sacrificio per poi ritrovarsi a cercare di sopravvivere in una caverna sorvegliata da un drago.

Nell'attesa di rivederla nella stagione finale di Stranger Things, dunque, prepariamoci ad incontrare nuovamente Millie Bobby Brown in quello che potrebbe risultare uno dei suoi progetti più ambiziosi: cosa ne dite? Le premesse vi sembrano buone? Fatecelo sapere nei commenti!