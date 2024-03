Damsel, di cosa parla il nuovo fantasy Netflix con Millie Bobby Brown

Di cosa parla il nuovo fantasy Netflix con Millie Bobby Brown Damsel? Il film, diretto da Juan Carlos Fresnadillo, arriva a partire da oggi 8 marzo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand: ecco cosa dovete sapere sulla storia.

Il film è un fantasy d'ambientazione medievale ed è incentrato sulla storia di una damigella di nome Elodie: per risollevare l'onore della sua famiglia, caduta in disgrazia, la ragazza, la maggiore delle due figlie della casa rimasta senza eredi maschi, accetta di sposare il principe del reame, garantendo così un futuro illustre per la dinastia di suo padre. Purtroppo però ben presto scopre che il matrimonio è una trappola: la famiglia reale, infatti, l'ha reclutata per offrirla in sacrificio allo scopo di ripagare un antico debito, e subito dopo le nozze la ragazza viene gettata in una grotta abitata da un drago sputafuoco.

Se volete gridare allo spoiler leggendo questa promessa, non date la colpa è noi: Netflix ha deciso di impostare in questo modo il marketing di Damsel, svelando il plot twist ovunque dalle interviste al trailer ufficiale di Damsel. A nostro avviso la mossa indebolisce la prima parte del film, quasi quaranta minuti pensati come se dovessero sorprendere lo spettatore ignaro del colpo di scena in arrivo. Un peccato, in effetti, perché quando il film 'cambia genere' e diventa una sorta di survival horror, col drago usato più come il mostro di Alien che come Smaug ne Lo Hobbit, Damsel sa anche regalare qualche momento interessante.

A questo proposito, ecco cosa sta dicendo la critica su Damsel.