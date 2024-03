Damsel 2 si farà mai? Cosa sappiamo sul progetto con Millie Bobby Brown

Damsel 2 si farà mai? Dopo aver visto insieme come finisce Damsel, cerchiamo di capire quale futuro si prospetta per il nuovo film di Netflix con protagonista l'amata attrice Millie Bobby Brown.

In queste ore, intervistato dal podcast Inside Total Film dopo che Damsel ha conquistato le classifiche di Netflix, il regista Juan Carlos Frensadillo ha lasciato intendere che un sequel di Damsel non è da escludere, e che anzi lui personalmente sarebbe felicissimo di lavorare ad un nuovo capitolo ambientato in questo nuovo mondo fantasy originale prodotto da Netflix. Ovviamente però tutto dipenderà dalla risposta dei fa, fortunatamente molto positiva finora.

"Sarei felicissimo di fare un sequel di Damsel. Ma ovviamente dobbiamo aspettare e vedere cosa ne penserà il pubblico, come reagirà al film. Certo è che l’universo narrativo di Damsel è davvero molto aperto. Soprattutto a causa, sapete, della nuova configurazione della famiglia. Nella storia alla fine arriva questo nuovo membro, forse non dovremmo dire troppo al riguardo, ma ti invita a pensare ad altre avventure insieme. Quindi se ciò accadrà sarò davvero molto felice di farlo."

Netflix in passato ha dimostrato di credere molto in Millie Bobby Brown, che dopo la conclusione di Stranger Things sarà anche protagonista di The Electric State dei fratelli Russo e di Enola Holmes 3, dunque un sequel di Damsel è sicuramente da tenere in considerazione per il futuro della star.

