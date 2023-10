Dampyr: quando esce in tv e in streaming il film del Bonelli Cinematic Universe

A qualche mese di distanza dall'uscita di Dampyr al cinema in Italia, il primo film del cosiddetto Bonelli Cinematic Universe si prepara a debuttare in prima tv assoluta e in streaming: ecco tutto quello che dovete sapere.

Il film, tratto dall’omonimo fumetto di culto pubblicato da Sergio Bonelli Editore, debutterà in televisione da sabato 21 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Halloween, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Prodotto in Italia ma girato interamente in lingua inglese, Dampyr è diretto da Riccardo Chemello e vede nel cast Wade Briggs, Frida Gustavsson, Stuart Martin, Sebastian Croft, David Morrissey e Luke Roberts. Il film è una coproduzione Eagle Pictures, Sergio Bonelli Editore, con il suo braccio produttivo Bonelli Entertainment, e Brandon Box ed è basato sui primi 2 albi degli oltre 300 di cui è finora composta la serie a fumetti creata nel 2000 da Mauro Boselli e Maurizio Colombo. La sceneggiatura è di Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini e Mauro Uzzeo. Se non conoscete il fumetto originale, invece, cliccate qui per scoprire di che cosa parla Dampyr.

Per altri contenuti leggete che cosa hanno detto in esclusiva a Everyeye i produttori di Dampyr, un film europeo pensato come un blockbuster hollywoodiano.