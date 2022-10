Dampyr 2, quando esce il sequel del Bonelli Cinematic Universe?

Dopo molti anni di attesa, Dampyr è finalmente uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso weekend. Nonostante un inizio non proprio entusiastico al botteghino, si tratta comunque del primo film del cosiddetto Bonelli Cinematic Universe, che intenderà quindi espandersi con nuove storie e avventure tratte dal suo catalogo, sequel compresi.

Ovviamente non è possibile sapere una data d'uscita certa per il sequel di Dampyr, dato che la sua conferma ufficiale deve ancora arrivare e che questa sarà agevolata dall'esito degli incassi al box-office (che nel primo weekend non sono stati esaltanti). Tuttavia, nelle intenzioni di Eagle Pictures sappiamo esserci il progetto di almeno una trilogia cinematografica dedicata a Dampyr, più ovviamente altri progetti legati al catalogo Bonelli.

Ricordiamo che le riprese di Dampyr sono iniziate il 5 ottobre 2019 a Bucarest, in Romania, e che quindi abbiamo dovuto aspettare poco più di tre anni per vedere il risultato finale nelle nostre sale. Chiaramente a ritardare non di poco la produzione è stata anche l'emergenza COVID, che ha imposto una pausa alla produzione, causando quindi il ritardo nell'uscita. Quindi, è probabile che se il sequel di Dampyr dovesse ricevere il via libera, il pubblico non debba essere costretto ad attendere altri tre anni per il suo arrivo in sala, ma almeno un anno in meno.

Già nel 2020, Eagle Pictures aveva espresso l'intenzione di dare il via libera a due sequel di Dampyr prima ancora dell'uscita al cinema del primo capitolo, ma purtroppo la conferma non è mai arrivata. La speranza è che gli incassi del primo film raggiungano quantomeno una "soglia di sicurezza" tale da giustificare la produzione di ulteriori capitoli e non far morire il Bonelli Cinematic Universe già all'indomani della sua nascita. A dar man forte agli incassi potrebbe essere il mercato internazionale, dove Dampyr esordirà presto.

Nel frattempo, su queste pagine, trovate la recensione di Dampyr.