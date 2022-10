Dampyr da oggi al cinema: Eagle Pictures dà il via al Bonelli Cinematic Universe

E' un grande periodo per il cinecomix italiano: a pochi giorni dal nuovo trailer di Diabolik 2 Ginko all attacco, infatti, arriva in tutti i cinema italiani Dampyr, il primo capitolo del progetto Bonelli Cinematic Universe.

Il film, basato sulla serie a fumetti Dampyr creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, è sceneggiato da Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini e Mauro Uzzeo, e racconta le origini Harlan, che sbarca il lunario fingendosi un Dampyr, nella mitologia slava un essere mezzo umano e mezzo vampiro: ma quando viene convocato dai soldati attaccati da creature assetate di sangue, Harlan scopre la verità, lui è davvero un Dampyr.

Distribuito da Eagle Pictures, Dampyr è stato girato interamente in lingua inglese, è una produzione impressionante con un budget di oltre 15 milioni di dollari e annovera dietro le quinte le migliori maestranze del cinema italiano: dall'Hair Designer Giorgio Gregorini, Premio Oscar per il Miglior Trucco ed acconciatura nel film Suicide Squad al costume designer Giovanni Casalnuovo (Wanted, Romeo & Juliet, Beowulf); nel cast internazionale Wade Briggs nel ruolo di Harlan, Stuart Martin è Emil Kurjak e Frida Gustavsson è Tesla, con David Morrissey come Gorka, Sebastian Croft come Yuri e Luke Roberts nel ruolo di Draka.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Dampyr: il film, lo ripetiamo, arriva oggi nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da Eagle Pictures.