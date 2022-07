Dampyr: il primo film del Bonelli Cinematic Universe uscirà al cinema entro l'anno!

In questi giorni le diverse divisioni italiane delle case di produzione e distribuzione stanno svelando il loro listino film per quanto riguarda la stagione autunno-inverno 2022/2023. Tra queste ad esempio 01 Distribution ha annunciato la data d'uscita di Killers of the Flower Moon mentre Eagle Pictures ha svelato l'uscita di Dampyr - Il Film.

Non c'è ancora una data d'uscita definitiva per il lungometraggio tratto da Dampyr, ma Eagle Pictures lo ha inserito nel suo listino per la prossima stagione cinematografica, il che vuol dire che potremmo vederlo nelle sale italiane entro l'anno (probabilmente in un periodo compreso tra il 20 ottobre e il 3 novembre 2022).

Stuart Martin (Jamestown) interpreterà Emil Kurjak mentre Frida Gustavasson (Arne Dahl) sarà Tesla. Il cast di Dampyr include anche David Morrissey (Good Omens) nei panni di Gorka, Sebastian Croft (Game of Thrones) nei panni di Yuri e Luke Roberts (300: Rise of an Empire) nei panni di Draka.

Si tratta di una co-produzione tra Eagle Pictures, Sergio Bonelli Editore e Brandon Box. I produttori sono Roberto Proia per Eagle Pictures, Vincenzo Sarno per Sergio Bonelli Editore e Andrea Sgaravatti per Brandon Box. La crew comprende Giorgio Gregorini, che ha vinto l'Oscar per il miglior trucco per Suicide Squad, Vladimir Furdik (Skyfall) come coreografo per i combattimento, Lubomir Misak (Game of Thrones) come coordinatore degli stunt e Giovanni Casalnuovo (Wanted) come costumista.

La storia sarà basata sui primi due fumetti della serie Dampyr, che comprende oltre 200 numeri. Ambientato durante le guerre balcaniche dei primi anni '90, la vicenda segue Harlan, un uomo perseguitato dai suoi incubi che finge di essere un Dampyr, degli esseri metà umani e metà vampiri che liberano i villaggi da ciò che i residenti credono siano mostri malvagi. Quando viene convocato da un gruppo di veri cacciatori di mostri, scoprirà a sua volta di essere un Dampyr autentico grazie a Tesla, una vampira che diventerà sua alleata.