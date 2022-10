Dampyr, i produttori a Everyeye:"Volevamo fare un film di intrattenimento"

Da ieri è disponibile nelle sale Dampyr, opera prima di Riccardo Chemello basata sull'omonimo fumetto italiano della Sergio Bonelli Editore. Il film segna l'avvio di un universo cinematografico legato alle opere della casa editrice, con altre opere per il cinema e la tv che verranno realizzate da Bonelli Entertainment.

In occasione dell'approdo di Dampyr al cinema abbiamo intervistato sul nostro canale Twitch Vincenzo Sarno, principale produttore di Sergio Bonelli Editore e Andrea Sgaravatti, co-produttore del film insieme allo stesso Sarno e Roberto Proia.

"Non c'è giorno della mia vita in cui non senta un'emozione fortissima" dichiara Sarno "Ciò che mi è successo nella vita grazie a Dampyr è di poter realizzare i miei sogni".

Andrea Sgaravatti ribadisce:"Questo film è piaciuto e sta piacendo. Noi crediamo che la gente voglia vedere film di questo tipo, non semplicemente film americani. Anche in Italia e in Europa possiamo fare film che prendono dalla nostra tradizione ma che siano di questo genere, con effetti speciali e scene d'azione. Avevamo un solo obiettivo: fare un film d'intrattenimento". Non perdetevi l'intera intervista che trovate all'interno della news.

Dampyr è ambientato nei Balcani degli anni '90. Un truffatore che finge di essere un dampyr (metà umano e metà vampiro), Harlan Draka (Wade Briggs), sbarca il lunario liberando i villaggi da finti spiriti malvagi, che riuscirebbe ad uccidere grazie alla sua natura, raggirando gli abitanti creduloni. Il giorno in cui dei soldati lo contattano perché attaccati da vampiri, Harlan scopre di essere realmente un dampyr e inizia una ricerca delle sue origini, cercando di imparare a controllare i propri poteri.



Il cast del film comprende Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Sebastian Croft, David Morrissey e Luke Roberts.

Inizialmente previsto in uscita nel 2020, il film è slittato al 2022, in concomitanza con la presentazione al Lucca Comics & Games.

