Dampyr, un bellissimo poster annuncia la data di uscita ufficiale del film!

Dopo una lunghissima gestazione, Dampyr arriverà al cinema entro l'anno. Il film, tratto dal fumetto bestseller di Sergio Bonelli Editore, è stato prodotto da Eagle Pictures, che ha adesso pubblicato un bellissimo poster della pellicola!

La locandina in questione, che troverete in fondo all'articolo, è semplicissima ma di grande effetto: il colore rosso sangue la fa da padrone, lo stesso che cola dal dito che vediamo in primo piano.

Come già annunciato, infatti, la pellicola ci porterà nei primi anni '90, nel corso delle guerre balcaniche, e seguirà la storia dei primi due fumetti della lunghissima serie della Sergio Bonelli Editore. Lo show racconterà le vicende di Harlan, un uomo sconvolto da una serie di incubi che non lo lasciano in pace e che finge di essere un Dampyr, ovvero un essere metà umano e metà vampiro. Convocato da un gruppo di cacciatori di mostri, l'uomo scoprirà effettivamente di essere davvero un Dampyr, grazie all'aiuto di una vampira con cui deciderà di stringere un'alleanza, Tesla.

Secondo quanto scopriamo dal poster, la pellicola raggiungerà i nostri schermi a partire dal 28 Ottobre, appena in tempo per Halloween. Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto scoprite con noi da chi sarà composto il cast di Dampyr!