Damon Wayans Jr controtendenza: 'Le scene di sesso nei film devono essere più realistiche'

Le commedie romantiche sono certamente cambiate negli anni per adattarsi ai nuovi stili comunicativi e alle esigenze in continuo mutamento del pubblico di riferimento. In questo senso, Damon Wayans Jr. ha detto la sua dichiarando come, secondo il suo punto di vista, le scene di sesso presenti in questi film dovrebbero essere più realistiche.

Dopo aver parlato della serie che vedrà protagonisti Damon Wayans e Damon Wayans Jr., torniamo ad occuparci dell’attore del Vermont per riportare le sue parole rilasciate in occasione della promozione dell’uscita su Netflix del film Players, opera che lo vede protagonista insieme a Gina Rodriguez e Tom Ellis.

In un’intervista con Yahoo Entertainment, l’interprete di Adam ha chiarito quali siano, per lui, le cose che andrebbero migliorate in una commedia romantica, a partire dal lavoro necessario a rendere i finali meno scontati o in qualche modo meno importanti, fino ad arrivare all’idea di un maggior realismo per quanto riguardi le scene di sesso.

Queste le parole, nello specifico, di Wayans Jr.: “Non mi piaceva l’idea di sapere come sarebbe finito il film fin dall’inizio, ma dopo aver fatto questo lungometraggio, ho pensato che, trattandosi di una nuova versione della commedia romantica, mi andava bene sapere il finale. Sapevo già come sarebbe finito dalla seconda scena, anche quando ho letto la sceneggiatura, ma il viaggio è ciò che lo differenzia. Quindi mi sta bene che questo rimanga invariato”.

Quindi l’artista ha parlato delle scene di sesso presenti in questo genere di prodotti: “Penso che quello che cambierei è la qualità del sesso in tutti i film, perché sono realizzate sempre come se i protagonisti si rotolassero l’uno sull’altro, come se fosse una cosa pazzesca… spesso è assurdo. Vorrei vedere cose che accadono nella vita reale”.

La nuova commedia romantica Players è disponibile sul catalogo dell’azienda dalla N rossa e, a proposito dei nuovi arrivi sulla piattaforma di streaming, vi lasciamo alle nuove uscite su Netflix di febbraio 2024.