Damon Lindelof sulle chance di lavorare coi Marvel Studios: 'Forse fra un paio d'anni ...'

Nel corso di una recente intervista con Variety per discutere il finale di Watchmen e il suo eventuale ritorno per una seconda stagione, l'acclamato sceneggiatore Damon Lindelof ha messo in conto anche una futura collaborazione coi Marvel Studios.

Quando gli è stato chiesto se vorrebbe scrivere il film degli X-Men per il Marvel Cinematic Universe o collaborare su un qualsiasi altro progetto di Kevin Feige, lo showrunner di The Leftovers e co-creatore di Lost ha dichiarato:

"Wow! Allora in questo momento la risposta potrebbe essere no, non credo che lo farei. Ma tra un paio d'anni, tutto può cambiare. Sono affascinato dai miti di questi personaggi. Ci sono molti cose nel canone dei supereroi, e ancora più nel canone dei fumetti in generale, che mi interessano davvero. E se quattro anni fa mi avessero chiesto se avrei mai fatto una serie tv su Watchmen, avrei detto: 'No, non lo farò mai perché non dovrei farlo, non dovrei farlo e non dovrebbe farlo nessuno altro'. E invece eccoci qui. Ci sono proprietà Marvel e DC di cui sono un fan sfegatato, e se qualcuno dovesse chiamarmi per offrirmi qualcosa, potrebbero essere dei progetti potenzialmente allettanti. Ma proprio ora in questo preciso momento della mia vita ho la sensazione che ci siano altre cose che voglio raccontare oltre ai supereroi."

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Lindelof entrare nel MCU, o collaborare con la DC Films? Secondo voi per quali personaggi sarebbe più adatto il suo stile di scrittura? Ditecelo nei commenti.