Damon Lindelof fuori dagli uffici Disney: 'Protestare è meglio che scrivere Star Wars'

Gli scioperi di Hollywood continuano, e in queste ore a parlare a supporto delle proteste del sindaco degli sceneggiatori è stato nientemeno che Damon Lindelof, il pluripremiato autore di Lost, The Leftovers e Watchmen di HBO.

L'autore, che è stato ad un passo dall'universi alla saga di Star Wars avendo scritto la prima bozza della sceneggiatura del nuovo film di Rey, ha recentemente parlato ai microfoni di The Hollywood Reporter durante un picchettaggio fuori dagli uffici della Disney a Burbank, in California: durante la protesta, Lindelof ha tirato in ballo proprio il film di Star Wars a cui è stato brevemente assegnato e che ha scritto insieme a Justin Britt-Gibson, che si trovava al suo fianco durante l'intervista anche lui munito di picchetto.

"Novantanove giorni passati a protestare e ancora non si vede la fine all'orizzonte, ma mi sento bene, forte, convinto e unito agli altri come il primo giorno", ha rivelato Lindelof. "Vi dirò, Justin e io abbiamo scritto un film di Star Wars insieme ed è stato molto bello, ma picchettare la Disney è molto più divertente che scrivere un film di Star Wars". Britt-Gibson ha aggiunto: "Questi sacrifici non saranno vani. Porteranno i loro frutti, ci assicureranno un futuro migliore, sia a noi sceneggiatori che gli attori. Bisogna colpire ancora l'Impero!" ha gridato, citando ancora una volta Star Wars e il film L'impero colpisce ancora.

Nei giorni scorsi, le trattative tra WGA e SAG e gli studios sono fallite dopo l'ultimo incontro tra le due parti: vi terremo aggiornati.