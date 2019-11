Anche Damon Lindelof ha visto lo Snyder Cut di Justice League?

È stato il weekend dello Snyder Cut. Il movimento social organizzato dai fan e il supporto di alcuni dei volti principali del film, tra cui Gal Gadot, Ben Affleck e Ray Fisher, hanno lanciato in tendenza mondiale l'ormai famoso hashtag che chiede a Warner Bros. di pubblicare la versione originale di Justice League.

Il manifesto di #ReleaseTheSnyderCut però coinvolto solamente i protagonisti del DCEU: Damon Lindelof, che ha da poco collaborato proprio con la DC per la sua ambiziosa serie sequel di Watchmen, ha infatti lasciato intendere di aver visto in prima persona la versione di Zack Snyder.

"Non dico di averla vista, ma SE lo avessi fatto, supporterei senza dubbio chi può pubblicare lo Snyder Cut" ha scritto Lindelof mostrando solidarietà ai tanti che non vedono l'ora di vedere Justice League così come è stato pensato, ovvero l'inizio di una trilogia che avrebbe portato ad un confronto finale tra i supereroi e Darkseid.

Nonostante l'eco che avuto il movimento in questi giorni, con addirittura l'ex presidente di DC Entertainment Diane Nelson che si è unito al coro, la Warner Bros. al momento non sembra intenzionata distribuire lo Snyder Cut, che probabilmente avrebbe bisogno di un bel po' di post-produzione per poter essere dato in pasto al pubblico.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere la versione originale di Justice League?