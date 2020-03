Damon Lindelof sta scrivendo per voi un romanzo da leggere a puntate durante la quarantena

Con la pandemia di Coronavirus che sta modificando le coordinate dell'intrattenimento, coi cinema chiusi, le serie tv rinviate e le spedizioni di libri e fumetti annullate, il pubblico potrebbe essere affamato di nuove storie da farsi raccontare, e Damon Lindelof ha raccolto la sfida.

Lo showrunner di Watchmen e sceneggiatore di The Hunt ha collaborato infatti con il sito NextDraft per pubblicare un giallo originale incentrato su un misterioso omicidio che sarà serializzato in capitoli. La storia, scritta ovviamente da Lindelof e intitolata Something Something Something Murder, pubblicherà periodicamente i diversi capitoli sul sito web di NextDraft.

L'unica immagine ufficiale - pubblicata in basso - mostra quattro bambini che fissano il volto di Hilary Clinton, che però vanta una cicatrice inedita e soprattutto una benda sull'occhio. Finora sono stati pubblicati cinque capitoli, ognuno dei quali presenta un titolo esilarante, come ad esempio: "Non ho mai scritto una storia breve prima d'ora".

Oltre a Watchmen, Lindelof è stato co-creatore e showrunner di Lost e The Leftovers, nonché sceneggiatore per il grande schermo con Prometheus, Tomorrowland, Cowboys & Aliens.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla prima clip di The Hunt - che negli Stati Uniti è stato reso disponibile sulle piattaforme digitali dopo la chiusura dei cinema - e alla recensione di Watchmen.