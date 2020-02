Damon Lindelof e Jason Blum commentano il sorprendente ritorno di The Hunt

Pochi minuti fa The Hunt, il controverso horror della Blumhouse Productions che venne cancellato la scorsa estate a causa delle sparatorie di massa avvenute negli USA, è tornato alla carica con un nuovo trailer e una nuova data di uscita.

Come parte integrante della nuova campagna marketing, la Universal Pictures ha mostrato il film a diversi colleghi delle maggiori testate specialistiche statunitensi, e nella conferenza stampa che ha seguito la proiezione speciale lo sceneggiatore Damon Lindelof e il produttore Jason Blum hanno difeso le ragioni dietro a questo nuovo tentativo di distribuzione.

Il creatore delle acclamate serie tv The Leftovers e Watchmen ha dichiarato: "Penso che non si tratti di errori o correzioni di rotta o controllo del danno in quanto il film doveva essere assurdo e satirico fin dall'inizio ... Ma penso che questo senso di gioco, questo senso di assurdità, nella prima campagna marketing non erano stati messi in evidenza, motivo per cui è stato facile fraintenderne il contenuto vista la vicinanza ai tragici eventi accaduti del mondo reale. Ma ora più intensifichiamo la distribuzione del film, più rifletto su ciò che abbiamo realizzato. Non è un film pericoloso, né provocatorio né divisivo.

Jason Blum ha aggiunto: Abbiamo un trailer e un poster molto diversi che riconoscono il viaggio che questo film ha compiuto, quindi stiamo diffondendo il film nel mondo in un modo molto, molto diverso da quello utilizzato la prima volta. Non sono preoccupato. Con qualsiasi film che pubblichi sei preoccupato, perché ti chiedi se avrà un impatto negativo o positivo. Questa volta non è diverso dal solito.

Infine, Lindelof ha voluto indirizzare una stoccata al presidente Donald Trump, che quest'estate aveva personalmente boicottato il film incolpandolo dell'aumento della violenza per le strade. "Non ci preoccupiamo e la nostra speranza è che se il presidente parlerà di nuovo del nostro film, sarà perché lo avrà visto e avrà qualcosa da dire che non sia qualcosa che gli è stato riferito da altri."

The Hunt uscirà negli Stati Uniti il 13 marzo. Per davvero, questa volta.