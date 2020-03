Damon Lindelof direbbe di sì a Marvel Studios o Lucasfilm per un progetto futuro

Watchmen di Damon Lindelof è stato un successo di critica e spettatori, ma il creatore/sceneggiatore/produttore/showrunner della serie HBO non si crogiola sugli allori, e pensa già al futuro. Un futuro che, perché no, potrebbe anche essere all'insegna di Marvel o Star Wars.

Damon Lindelof non è certo estraneo ai franchise cinematografici (basta guardare ai suoi trascorsi con Star Trek e Alien), e adesso rivela tornarvi non sarebbe certo un problema per lui, anzi.

Sotto quella denominazione però vanno anche le storie dei personaggi e i mondi di due universi transmediali (GLI universi transmediali per eccellenza, diremmo) piuttosto popolari e proliferi di questi tempi: Marvel e Star Wars.

Riguardo al primo, ora più che mai l'interesse di Lindelof sembrerebbe virare in quella direzione, vista la fase di sperimentazione che sta attraversando soprattutto con gli ultimi prodotti (ad esempio la serie tv di Disney+ WandaVision): "Credo che fare qualcosa che abbia a che fare con il Marvel Universe, qualsiasi parte di esso, sarebbe davvero potenzialmente entusiasmante per me, specialmente ora che stanno cominciando a sperimentare un po' di più. Ho visto alcune cose di WandaVision che mi hanno fatto dire subito 'Ok, ora sì che stiamo andando da qualche parte!', in particolare per quanto riguarda il discorso televisivo" avrebbe detto ai microfoni di Fandom.

Ma Star Wars ha sempre il suo fascino... "E, prima o poi, ma sicuramente non nell'immediato futuro, mi piacerebbe fare qualcosa di relativo all'universo di Star Wars. Magari fra una decina d'anni, quando non potranno più darmi la colpa per averlo rovinato. Sarebbe forte".

E voi, che ne pensate? Sotto che progetto vedreste bene la firma di Lindelof? Fateci sapere nei commenti.