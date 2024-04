Damien Chazelle torna in pista dopo il flop di Babylon! Annunciato il nuovo film

Forte del suo accordo con Paramount Pictures, Damien Chazelle tornerà dietro la macchina da presa per un nuovo film la cui data di uscita è prevista per il 2025. Il regista premio Oscar si riprenderà la sua rivincita sul grande schermo?

Babylon è stato un flop: parliamo di un film ad altissimo budget che ha trovato il plauso del maestro dell'horror Stephen King ma non del pubblico e che il regista non dimenticherà facilmente anche perché, scottato dalla folle pellicola con Margot Robbie, Chazelle avrà un budget ridotto per il nuovo film. I dettagli sull'ultima fatica del regista di La La Land sono ancora molto scarsi: il film non ha ancora un titolo ma, secondo alcune fonti, sarà ambientato in una prigione. Chazelle scriverà, dirigerà e produrrà la pellicola insieme a Olivia Hamilton. Al momento non è stata ancora fissata una data di inizio della produzione ma i tempi sono maturi per i casting che dovrebbero coinvolgere nomi patinati di Hollywood.

Il successo di Chazelle è arrivato nel 2014 con Whiplash, ma il nome del regista si afferma definitivamente con La La Land per il quale ottiene l'Oscar alla regia e conquista il primato di regista più giovane nella storia dei vincitori dell'Academy. Tuttavia Babylon, la sua opera più ambiziosa, non ha ricevuto l'accoglienza aspettata: riuscirà Chazelle a riscattarsi con il nuovo film?

GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti oggi su