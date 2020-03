Damien Chazelle parla di Federico Fellini nella clip di Fellini degli Spiriti

Fellini degli Spiriti è un nuovo documentario diretto da Anselma dell'Olio che esplora l'interesse del leggendario regista Federico Fellini per il metafisico, e includerà diversi interventi da parte di suoi acclamati colleghi di ieri e di oggi.

Variety ha pubblicato pochi minuti fa uno spezzone del film in cui Damien Chazelle parla di come il lavoro di Fellini lo abbia ispirato nel corso della sua breve ma già pluripremiata carriera: potete guardarlo comodamente all'interno dell'articolo.

La Dell’Olio, che vive a Roma ma è nata negli Stati Uniti, ha sviluppato un rapporto professionale con Fellini negli anni '80, lavorando con il maestro sui sottotitoli per i suoi Ginger and Fred. Il documentario Fellini of the Spirits copre un terreno inesplorato approfondendo il fascino di Fellini per la spiritualità, la religione, l'esoterica e l'astrologia che deriva dal suo incontro con lo psicoanalista junghiano Ernst Bernhard, il quale ebbe un'enorme influenza sulla sua persona e sul suo lavoro.

Il titolo è ovviamente ispirato spunto al film del 1965 Giulietta degli Spiriti, celebre per essere - fra le altre cose - anche la sua prima opera a colori: nel film, non a caso, visioni, ricordi e misticismo aiutano una donna di 40 anni, interpretata da sua moglie Giulietta Masina, a trovare la forza di scaricare suo marito che la sta tradendo.

