Damien Chazelle, il nuovo spot per il Super Bowl è un omaggio ai sognatori

Se c'è una cosa di cui Damien Chazelle non difetta è la coerenza: da Whiplash a First Man, passando ovviamente per il celebratissimo La La Land, il giovanissimo regista originario di Providence ha sempre avuto un occhio di riguardo per chi insegue i propri sogni, che si tratti di musica o di viaggi sulla luna.

Anche quando si tratta di girare un semplice spot, dunque, il nostro Damien non tradisce quella che ormai è la poetica che contraddistingue i suoi lavori: nel caso in cui non ci crediate, non vi resta che dare un'occhiata a questo 9 to 5 girato appositamente per il Super Bowl proprio dal regista premio Oscar per La La Land.

Chi ha visto e amato il film con Emma Stone e Ryan Gosling non potrà fare a meno di notarne degli echi in questo filmato della durata di circa un minuto: colori, musica, coreografie, tutto sembra richiamare nell'estetica e nel significato la spettacolare sequenza d'apertura del film del 2016, quella di Another Day of Sun e dei ballerini imbottigliati nel traffico di Los Angeles.

Il commento sonoro stavolta è però affidato a 9 to 5, celebre pezzo di Dolly Parton ovviamente rivisitato a scopo pubblicitario. Cosa ne dite? Chazelle ha fatto centro anche stavolta? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate proprio un nostro approfondimento sulla poetica di Damien Chazelle.