Damien Chazelle, dopo La La Land ha scritto un nuovo musical: Matthew Vaughn alla regia

Damien Chazelle, enfant prodige di Hollywood grazie alle 14 nomination da record agli Oscar con La La Land e ancora oggi il regista più giovane di sempre a vincere agli Oscar, è pronto a tornare al musical.

Come rivelato da Deadline, infatti, Damien Chazelle ha scritto la sceneggiatura di un nuovo film musical, la cui regia però sarà affidata al collega Matthew Vaughn, autore di Kick-Ass e Kingsman che sta per tornare nelle sale con il suo nuovo film Argylle, con Henry Cavill e Dua Lipa. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, né è dato sapere come mai Chazelle abbia deciso di cedere la sua sceneggiatura a Vaughn invece che dirigerla personalmente, ma sappiamo che la Marv Films di Matthew Vaughn ha diversi progetti in sviluppo, tra i vari ed eventuali prequel e sequel di Argylle e Kingsman e un film misterioso denominato Project X che è già stato girato, con una produzione andata avanti nel Regno Unito nelle ultime 11 settimane: "È tutto un gran segreto", ha sussurrato il regista.

Proprio in queste ore, Matthew Vaughn ha confermato il reboot di Kick-Ass, che però avrà una struttura meta-cinematografica e si configurerà anche come una sorta di terzo capitolo della saga originale interpretata da Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moretz e Jim Carrey.

Ricordiamo che l'ultimo film di Damien Chazelle è stato il sottovalutato Babylon, al momento il regista non ha ancora annunciato il suo prossimo progetto.