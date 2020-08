Damien Chazelle, ecco il corto verticale realizzato per Apple con l'iPhone 11 Pro

Il premio Oscar Damien Chazelle ha realizzato un cortometraggio verticale per Apple, usando l'iPhone 11 Pro. Il corto, intitolato The Stunt Double, dura nove minuti ed è descritto come 'un viaggio attraverso la storia del cinema'. Apple poche ore fa ha diffuso online il filmato, corredato inoltre da un breve dietro le quinte.

"Guardate come i generi classici vengono ribaltati, dall'action movie ai film muti, dalle spy story ai western, attraverso la ricontestualizzazione e modernizzazione della magia del cinema che conosciamo e amiamo" ha dichiarato in una nota ufficiale Apple.

Nel dietro le quinte si vede Damien Chazelle impegnato con l'iPhone 11 Pro, utilizzato per le riprese, e con tutte le funzioni e le caratteristiche che lo contraddistinguono.



Il cortometraggio The Stunt Double è il primo passo nella collaborazione tra Chazelle e Apple sancita nel 2018, nella quale sono previsti dei contenuti da realizzare per Apple TV+.

Nel dietro le quinte di The Stunt Double, oltre al regista Damien Chazelle, si riconoscono Linus Sandgren (direttore della fotografia), Shane Valentino (scenografo) e April Napier (costumista).

