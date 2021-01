Damien Chazelle: auguri al regista amante del jazz e Premio Oscar per La La Land

Sono 36 gli anni compiuti oggi da Damien Chazelle, uno tra i registi più talentuosi della sua generazione che ha raccontato la passione e i sogni in un film divenuto già memorabile come La La Land, che gli è valso l'Oscar alla regia, e anche il commovente viaggio umano e storico di Neil Armstrong sulla Luna ne Il primo uomo.

Fin dal misconosciuto esordio cinematografico con Guy and Madeline on a Park Bench, Damien Chazelle è sempre stato ancorato al mondo della musica e dei musicisti, non a caso il protagonista lì era un trombettista di nome Guy; nel film successivo, Whiplash, questa passione si fa ossessione nella parabola umana e sofferta dell'aspirante batterista jazz Andrew Neiman interpretato da Miles Teller e che contribuirà alla notorietà di Chazelle che per il film riceverà la sua prima nomination agli Oscar, quella per la miglior sceneggiatura non originale (e varrà la statuetta a J.K. Simmons come non protagonista). Il film vincerà in tutto 3 Premi Oscar.

Il successivo film garantirà fama eterna a Chazelle: parliamo di La La Land, film di apertura della 73ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica dove ottenne già le prime ovazioni e standing ovation, nonché la Coppa Volpi alla miglior attrice per Emma Stone, che poi sarà in gradi di replicare il trionfo sia ai Golden Globe che agli Oscar. Non solo, alla sua prima candidatura come regista Damien Chazelle vincerà la statuetta venendo candidato anche per la miglior sceneggiatura originale.

Dopodiché è arrivato Il primo uomo, il biopic su Neil Armstrong prodotto da Steven Spielberg nel quale ritrova nel cast Ryan Gosling mentre per il film successivo purtroppo è saltata la reunion con Emma Stone e il suo ruolo potrebbe essere preso da Margot Robbie. Se volete conoscere i dettagli di Babylon vi rimandiamo all'apposita news dedicata. Babylon, prodotto da Paramount Pictures, sarà un film d'epoca (rated R) ambientato in una Hollywood in fase di transizione, durante il passaggio dal cinema muto ai cosiddetti "talkies".