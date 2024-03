Damien Chazelle annuncia un nuovo film: 'Ma dopo il flop di Babylon avrò poco budget'

Molti, tra cui anche Stephen King, pensano che Babylon sia un capolavoro ingiustamente snobbato che otterrà i riconoscimenti che merita nei prossimi decenni, ma come il film stesso racconta Hollywood è un posto spietato e il regista Damien Chazelle lo sa perfettamente.

Per questo, nell'annunciare il suo nuovo film, il quinto dopo i precedenti Whiplash, La La Land e First Man, l'autore - che detiene il record di regista più giovane di sempre premiato agli Oscar - ha confermato che dopo il flop commerciale di Babylon sarà costretto a lavorare con un budget limitato per diversi anni:

"Inutile girarci intorno, certamente in termini finanziari Babylon non ha funzionato affatto", ha detto il regista premio Oscar a Ben Mankiewicz durante un'intervista per il podcast Talking Pictures. “Come regista, devi provare a non farti influenzare da una cosa del genere a livello creativo, ma è anche vero che ad un certo livello il fallimento rimane con te e influenzerà per forza di cose ciò che farai in seguito. Ma forse va bene così. Nell'ultimo periodo sono stato molto impegnato a scrivere, e quando avrò finito questa sceneggiatura proverò a realizzarla. Sono in una sorta di trepidazione, ma non mi faccio illusioni: so che probabilmente per molti anni non avrò più un budget delle dimensioni di quello di Babylon, e sicuramente non ce l'avrò per il prossimo film."

Babylon, con protagonisti Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, tra gli altri, è stato realizzato con un budget di 80 milioni di dollari esclusi i costi di marketing, ma ha debuttato con una disastrosa cifra di 3,6 milioni di dollari prima di raggiungere i 15,3 milioni di dollari nazionali. Aggiungendo gli incassi internazionali, ha chiuso a 63,4 milioni di dollari in tutto il mondo.