Damaged, Samuel L. Jackson e Vincent Cassel protagonisti del nuovo action thriller

Novità nel cast del nuovo action thriller Damaged, che sarà guidato da due star come Samuel L. Jackson e Vincent Cassel. La coppia sarà diretta da Terry McDonough, regista di serie tv come Better Call Saul e Killing Eve. Per McDonough si tratta del primo lungometraggio di finzione della carriera dopo anni in tv.

Damaged con Samuel L. Jackson e Vincent Cassel - criticato per le sue frasi su Andrew Tate - racconta la storia di un detective di Chicago che si reca in Scozia dopo che i crimini di un nuovo serial killer corrispondono a quelli su cui aveva indagato cinque anni prima, uno dei quali era la scena del crimine della sua ragazza assassinata.



Le riprese di Damaged sono iniziate in Scozia con la produzione di Gianni Capaldi, Kate Dickie e John Hannah.

Roman Kopelevich di Red Sea ha dichiarato:"Adoro questo progetto. Siamo coinvolti da diversi anni e siamo orgogliosi di aver attratto un cast e un team così straordinari. Non vedo l'ora di proporlo ai nostri partner nel mondo della distribuzione".



